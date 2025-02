Deutsche Börse Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Deutsche Börse

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 251,70 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 251,70 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 249,70 EUR. Bei 251,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 137.366 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 26.02.2025 auf bis zu 252,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,32 Prozent hinzugewinnen. Am 30.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 43,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,22 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 234,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,15 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

