Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Anleger zeigten sich um 09:04 Uhr bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 179,25 EUR. Bei 180,10 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 179,25 EUR. Mit einem Wert von 180,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 6.884 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.03.2023 bei 181,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.06.2022 bei 148,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,99 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 191,90 EUR angegeben.

Am 08.02.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,08 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.168,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 934,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 24.04.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,29 EUR je Aktie belaufen.

Bildquellen: Deutsche Börse