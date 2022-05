Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag gesucht

Die Aktie notierte um 27.05.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 164,05 EUR zu. Bei 164,40 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 164,40 EUR. Zuletzt wechselten 263.794 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2022 markierte das Papier bei 169,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,47 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.06.2021 bei 132,65 EUR. Mit Abgaben von 23,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 173,52 EUR.

Am 25.04.2022 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,81 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.187,60 EUR – ein Plus von 38,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 26.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 26.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 8,27 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie mit Gewinnen: Eurex gewinnt neuen Kunden für Repo-Clearing

Deutsche Börse-Aktie fester: Deutsche Börse will ursprüngliche Prognose für 2022 übertreffen

CureVac, BioNTech & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com