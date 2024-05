Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 184,00 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 184,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 183,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 184,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.020 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 194,55 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 5,42 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 17,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,96 EUR, nach 3,80 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 203,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Am 29.07.2025 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,17 EUR je Aktie.

