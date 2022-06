Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit Aufschlag

Um 27.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 159,10 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 160,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 157,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 158.491 Deutsche Börse-Aktien.

Am 26.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 169,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 172,35 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 25.04.2022. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,81 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.061,60 EUR im Vergleich zu 855,10 EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 26.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 8,33 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse