Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 167,70 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 167,70 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 167,45 EUR. Mit einem Wert von 168,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.187 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,12 Prozent hinzugewinnen. Bei 153,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 8,32 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,09 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.231,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.061,60 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Börse am 25.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,46 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

