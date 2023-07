Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Deutsche Börse im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 174,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,7 Prozent auf 174,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 174,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 170,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114.503 Deutsche Börse-Aktien.

Bei einem Wert von 186,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 6,52 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 192,82 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.220,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.061,60 EUR in den Büchern standen.

Am 18.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 28.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Börse.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,55 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

