Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag stärker

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 174,15 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 174,15 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 174,95 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 170,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 221.845 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,95 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 11,02 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 192,82 EUR.

Am 25.07.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,52 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.220,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.061,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Börse am 18.10.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 28.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,55 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

