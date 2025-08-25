Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 256,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 256,10 EUR nach. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 255,40 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 257,50 EUR. Zuletzt wechselten 23.116 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Gewinne von 14,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2024 Kursverluste bis auf 198,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 4,00 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 271,63 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,13 EUR im Jahr 2025 aus.
