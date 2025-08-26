Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 256,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 256,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 257,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,50 EUR. Bisher wurden heute 3.862 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (294,30 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 12,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.08.2024 (198,15 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 22,87 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,24 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 271,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

