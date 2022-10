Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 164,30 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 163,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 48.024 Stück.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 175,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 135,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 20,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 187,38 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,20 EUR – ein Plus von 30,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 837,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 30.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,02 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

