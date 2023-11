Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Nachmittag fester

Kurs der Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Börse konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 173,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 15:51 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 174,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 173,75 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 143.206 Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 186,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 19.10.2023 auf bis zu 152,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,20 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,91 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent auf 1.188,30 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.090,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 9,56 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

