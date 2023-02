Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:05 Uhr 0,5 Prozent auf 165,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 164,05 EUR. Mit einem Wert von 165,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 71.553 Stück.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,33 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 21,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 187,67 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,08 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie eingefahren. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.168,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 934,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 24.04.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,26 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Deutsche Börse-Aktie unter Druck: Jefferies streicht Kaufempfehlung für Deutsche Börse

Kaum Börsengänge: Europas IPO-Markt kollabierte in 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com