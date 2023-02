Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit Verlusten

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 165,65 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 165,35 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 165,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.399 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,97 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 135,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 21,98 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 187,67 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse gewährte am 08.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,08 EUR, nach 1,64 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.168,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 934,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,95 Prozent gesteigert.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 24.04.2024.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

