Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 193,25 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 193,25 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 194,40 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 193,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 111.715 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,60 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 26,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2022 3,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,78 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 203,70 EUR an.

Am 07.02.2024 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 2,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.436,50 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 1.168,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

