Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagvormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 252,00 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 252,00 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 251,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 252,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.857 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.02.2025 bei 253,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 30,20 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,22 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 234,33 EUR an.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,15 EUR je Aktie.

