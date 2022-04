Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 163,40 EUR an der Tafel. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 165,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 162,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 164,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 126.416 Stück.

Am 26.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 169,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,85 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 132,65 EUR. Dieser Wert wurde am 04.06.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 23,18 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 171,18 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 25.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 1,81 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.187,60 EUR – ein Plus von 38,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 26.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 26.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 8,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

