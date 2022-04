Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:22 Uhr 0,4 Prozent auf 162,60 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 161,65 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 284.991 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2022 auf bis zu 169,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.06.2021 bei 132,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 22,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 171,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 25.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,40 EUR, nach 1,81 EUR im Vorjahresvergleich. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.187,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 855,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2022 terminiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.07.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,10 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie legt letztendlich zu: Jahresziele erhöht

Ausblick: Deutsche Börse präsentiert Quartalsergebnisse

Deutsche Börse im Fokus: Turbulentes Umfeld sorgt für Schwung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com