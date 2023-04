Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag höher

Um 11:47 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 172,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 174,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 170,85 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 228.599 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,43 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.06.2022 (148,15 EUR). Abschläge von 16,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 192,10 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 26.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.231,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.061,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Börse am 25.07.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,32 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

