Deutsche Börse Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Börse am Freitagvormittag zu

Um 09:07 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 172,85 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 173,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.654 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 186,35 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,24 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,15 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 16,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 192,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 26.04.2023 vor. Es stand ein EPS von 2,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,40 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.231,20 EUR gegenüber 1.061,60 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 9,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie heftig unter Druck: Deutsche Börse erhöht nach starkem Jahresbeginn die Prognose - Übernahme von SimCorp für Milliardenbetrag geplant

Ausblick: Deutsche Börse stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deutsche Börse-Aktie auf Rekordjagd: Zahlenvorlage am Mittwoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com