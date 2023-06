Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 166,50 EUR nach.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 166,50 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 166,25 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 167,45 EUR. Zuletzt wechselten 42.203 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,35 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 11,92 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,75 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 8,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 194,09 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,70 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,98 Prozent auf 1.231,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.061,60 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,46 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie sinkt: Deutsche Börse plant wohl vorerst keine Milliarden-Übernahmen mehr

Deutsche Börse-Aktie gewinnt dennoch: Staatsanwaltschaft soll Ermittlungen gegen Deutsche Börse-Vorstand Book aufgenommen haben

Fat Finger-Trades - Die verheerenden Tippfehler an der Börse