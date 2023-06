Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Vormittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 166,60 EUR.

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 166,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 166,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 167,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.270 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 186,35 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 10,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 7,71 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 194,09 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 26.04.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.231,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.061,60 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,46 EUR je Aktie belaufen.

