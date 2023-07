Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zieht am Mittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 176,45 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 176,45 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 176,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 174,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 82.780 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,35 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 5,31 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 154,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,18 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 192,82 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 25.07.2023. In Sachen EPS wurden 2,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,98 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.220,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.017,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 28.10.2024 werfen.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

