Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 177,20 EUR. Bei 177,45 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 174,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 185.902 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 186,35 EUR. 5,16 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 154,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 12,56 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 192,82 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,98 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1.220,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.017,80 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen. Deutsche Börse dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 9,57 EUR je Aktie aus.

