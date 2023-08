Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Montagnachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 163,85 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 163,85 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 164,30 EUR. Mit einem Wert von 163,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 81.194 Stück.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 13,73 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 154,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 5,43 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,50 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 25.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,98 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.220,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.017,80 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 28.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

