Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 254,10 EUR nach.

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 254,10 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 253,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 256,10 EUR. Zuletzt wechselten 21.576 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 15,82 Prozent zulegen. Bei 199,30 EUR fiel das Papier am 29.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,24 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63 EUR an.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

