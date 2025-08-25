Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Vormittag stärker
Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 256,40 EUR zu.
Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 256,40 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 256,50 EUR zu. Bei 256,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.314 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 14,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.08.2024 bei 199,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,27 Prozent.
Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,24 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,63 EUR.
Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
