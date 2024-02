Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 193,10 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 193,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 193,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 192,85 EUR. Zuletzt wechselten 48.419 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 20,97 Prozent sinken.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,78 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 203,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 07.02.2024. Das EPS lag bei 2,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.436,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 1.168,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in Europa: Zum Start Gewinne im Euro STOXX 50

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels stärker