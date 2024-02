Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 193,70 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 193,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 193,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 192,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104.253 Deutsche Börse-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 194,40 EUR erreichte der Titel am 28.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 0,36 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 21,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 3,60 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 203,70 EUR an.

Deutsche Börse veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.436,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.168,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

