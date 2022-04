Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 166,65 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 167,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 146.858 Deutsche Börse-Aktien.

Am 26.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,94 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.06.2021 bei 132,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 171,77 EUR aus.

Am 25.04.2022 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,81 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.187,60 EUR – ein Plus von 38,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Börse am 26.07.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 26.07.2023.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,16 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com