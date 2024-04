Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 182,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 182,50 EUR. Bei 183,90 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 181,85 EUR. Bei 183,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 76.891 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,55 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,60 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,60 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 16,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,96 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 203,00 EUR angegeben.

Deutsche Börse ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 2,70 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 1,23 Mrd. EUR eingefahren.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 29.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,13 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

