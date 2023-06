Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 167,30 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 167,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 167,85 EUR. Bei 167,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 6.050 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 186,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2022 Kursverluste bis auf 153,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,09 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 26.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,98 Prozent auf 1.231,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.061,60 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 25.07.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

