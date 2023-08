Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagmittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 164,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr bei 164,15 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 164,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 164,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 164,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48.768 Deutsche Börse-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 186,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 13,52 Prozent Luft nach oben. Am 22.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 154,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 5,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 191,50 EUR.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,52 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,98 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.017,80 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.220,60 EUR ausgewiesen.

Am 18.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Am 28.10.2024 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 9,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien

Deutsche Börse-Aktie zieht an: Deutsche Börse erhält Genehmigung für SimCorp-Übernahme

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Deutsche Börse eingebracht