Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tritt am Vormittag auf der Stelle

So entwickelt sich Deutsche Börse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 164,15 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Börse-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 164,15 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 164,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 164,05 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 164,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.377 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 13,52 Prozent zulegen. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 154,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 191,50 EUR.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.017,80 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.220,60 EUR ausgewiesen.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 vorlegen. Am 28.10.2024 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien

Deutsche Börse-Aktie zieht an: Deutsche Börse erhält Genehmigung für SimCorp-Übernahme

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Deutsche Börse eingebracht