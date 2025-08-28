Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 252,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 252,70 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 252,20 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 252,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.359 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 14,14 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 200,80 EUR am 20.09.2024. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 20,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,24 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

