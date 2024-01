Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Kurs der Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 184,65 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 184,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 185,60 EUR. Mit einem Wert von 184,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 62.176 Stück.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 190,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 3,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 19.10.2023 auf bis zu 152,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 196,73 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 18.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.188,30 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 1.090,20 EUR eingefahren.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Börse.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,54 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen