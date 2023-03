Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 180,70 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 180,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 181,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 7.780 Stück.

Am 30.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,71 Prozent. Bei 148,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 21,97 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 191,90 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 08.02.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1.168,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 934,80 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert. Schätzungsweise am 24.04.2024 dürfte Deutsche Börse die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie legt zu: Deutsche Börse-Tochter Clearstream schreibt Millionenbetrag ab

Deutsche Börse-Aktie etwas tiefer: Deutsche Börse verliert in den USA Streit um Milliardenbetrag

Deutsche Börse-Aktie steigt: Zukünftig bietet Eurex Bitcoin-Index-Futures an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com