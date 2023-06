Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 169,10 EUR nach oben. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 169,15 EUR zu. Bei 168,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.150 Deutsche Börse-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 10,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,75 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,08 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,09 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 26.04.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.231,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.061,60 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht. Am 24.07.2024 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,46 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

