So bewegt sich Deutsche Börse

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

30.06.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 169,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,0 Prozent auf 169,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 169,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 168,05 EUR. Zuletzt wechselten 171.153 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 186,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,17 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 153,75 EUR am 02.07.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 9,10 Prozent wieder erreichen. Experten gaben als mittleres Kursziel 194,09 EUR an. Am 26.04.2023 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.231,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.061,60 EUR umgesetzt. Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 24.07.2024. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,46 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie Deutsche Börse-Aktie sinkt: Deutsche Börse plant wohl vorerst keine Milliarden-Übernahmen mehr Deutsche Börse-Aktie gewinnt dennoch: Staatsanwaltschaft soll Ermittlungen gegen Deutsche Börse-Vorstand Book aufgenommen haben Fat Finger-Trades - Die verheerenden Tippfehler an der Börse

