Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 163,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:43 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 163,80 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 163,75 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 164,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 48.549 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 186,35 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 13,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 154,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 5,40 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 191,50 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,98 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.220,60 EUR gegenüber 1.017,80 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Börse am 18.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 28.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien

Deutsche Börse-Aktie zieht an: Deutsche Börse erhält Genehmigung für SimCorp-Übernahme

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Deutsche Börse eingebracht