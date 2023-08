Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 164,05 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 164,05 EUR nach. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 164,00 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 164,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.537 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,59 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 154,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 191,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 25.07.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,98 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.220,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 1.017,80 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 28.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 9,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

