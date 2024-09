Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 209,60 EUR.

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 209,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 209,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,40 EUR. Zuletzt wechselten 7.288 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 211,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 0,95 Prozent wieder erreichen. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR ab. Mit Abgaben von 27,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,05 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 212,78 EUR aus.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,52 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

