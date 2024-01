Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 185,65 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 185,65 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 185,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 185,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.320 Stück gehandelt.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 190,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 19.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,80 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 198,73 EUR angegeben.

Am 18.10.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.188,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,20 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen. Am 05.02.2025 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,54 EUR je Aktie belaufen.

