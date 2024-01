Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Mittwochnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 185,50 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Börse legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 185,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 186,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 185,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 89.688 Deutsche Börse-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 190,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Gewinne von 2,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.10.2023 Kursverluste bis auf 152,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 198,73 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 2,15 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.188,30 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.090,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Börse am 07.02.2024 präsentieren. Am 05.02.2025 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,54 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

