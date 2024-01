Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 185,10 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 185,10 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 185,70 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 185,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.684 Deutsche Börse-Aktien.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 190,65 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 152,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,56 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 196,73 EUR an.

Am 18.10.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.188,30 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 1.090,20 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,54 EUR fest.

