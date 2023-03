Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag freundlich

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 180,35 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 180,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 177,80 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 190.913 Aktien.

Am 30.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,91 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 148,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 191,90 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,08 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,64 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.168,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 934,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Deutsche Börse am 26.04.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 24.04.2024.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

