Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 182,45 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 182,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 182,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 180,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.219 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,55 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,63 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,60 EUR ab. Mit Abgaben von 16,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,96 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 203,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 29.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

