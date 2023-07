Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Montagvormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 173,70 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,5 Prozent auf 173,70 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 172,80 EUR. Mit einem Wert von 175,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.208 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 186,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,28 Prozent hinzugewinnen. Am 22.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 12,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 192,82 EUR aus.

Am 25.07.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,98 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1.220,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.017,80 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 18.10.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 28.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,57 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

