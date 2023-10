Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag im Minus

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 155,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 155,25 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 155,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 156,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 89.914 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 186,35 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 20,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 191,45 EUR an.

Am 18.10.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 1.188,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.090,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Börse am 07.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 9,57 EUR je Aktie aus.

