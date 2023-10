Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 156,45 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 156,45 EUR zu. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 156,65 EUR. Bei 156,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.936 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 19,11 Prozent wieder erreichen. Am 19.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 191,45 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.188,30 EUR – ein Plus von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1.090,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 07.02.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 9,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

